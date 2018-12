بعد أزمة الفستان.. رانيا يوسف توضح حقيقة مشاركتها في فيلم عالمي (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews @raniayoussef_ . . . كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن حقيقة تلقيها عرضًا للمشاركة في فيلم عالمي، في أعقاب أزمة فستانها بختام مهرجان القاهرة السينمائي. وقالت يوسف في لقاء مع “إرم نيوز” إنّها تلقت مكالمة هاتفية من المخرج العالمي “جي جي إبرامز”، جرى الاتفاق خلالها على تلقيها الإسكربت الخاص بالفليم نهاية الشهر الجاري، على أنّ يلتقيا خلال شهر فبراير المقبل، للاتفاق على تفاصيل المشاركة في الفيلم. #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #لايك #لايكات #فن #فنانين #مشاهير #رانيا_يوسف #فضيحة_الفستان #فيلم #أفلام #أفلام_رانيا_يوسف #دراما