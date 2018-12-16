بعد أزمة الفستان.. رانيا يوسف توضح حقيقة مشاركتها في فيلم عالمي (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن حقيقة تلقيها عرضًا للمشاركة في فيلم عالمي، في أعقاب أزمة فستانها بختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وقالت يوسف في لقاء مع “إرم نيوز” إنّها تلقت مكالمة هاتفية من المخرج العالمي “جي جي إبرامز”، جرى الاتفاق خلالها على تلقيها الإسكربت الخاص بالفليم نهاية الشهر الجاري، على أنّ يلتقيا خلال شهر فبراير المقبل، للاتفاق على تفاصيل المشاركة في الفيلم.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنّ تلك ليست المشاركة الأولى في أفلام عالمية، حيث شاركت في السابق بفيلمين أحدهما ألماني، والآخر ياباني.

وعقب أزمة فستانها شبه العاري بمهرجان القاهرة السينمائي تحولت رانيا يوسف إلى مادة أسياسية في الصحافة والسوشيال ميديا في مصر والصحف العالمية، قبل أنّ تكشف عن استعدادها للمشاركة في فيلم أجنبي.