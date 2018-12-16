اتهامات لشمس الكويتية بـ”الانحلال” في كليبها الجديد

أثارت الفنانة شمس الكويتية، غضب جمهورها بسبب ظهورها مرتدية “قميص نوم” في بداية كليب أغنيتها الجديدة “ابن ال”، والذي طرحته منذ ساعات على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وظهرت شمس في بداية الكليب مرتدية “قميص نوم”، فضلًا عن قيامها ببعض الإيحاءات التي بها إغراء، وهو ما رفضه أغلب جمهورها، مشيرين إلى أن ما تفعله يصنف كإيحاءات جنسية ولا يمت للفن بصلة.

وأبدى أحد متابعيها اعتراضه على الكليب، قائلًا: “ما أدري والله وش أقول هذا مو كليب هذا إعلان فيلم إباحي وإن انتقدناهم قاموا يسبون ويهدّدون نسأل الله السلامة والعفو والعافية والثبات على دينه”.

وقال آخر: “والله لا الأغنية حلوة ولا شيء وكمية إغراء كبيره فالمقطع وحسبي الله ونعم الوكيل”.

وعاتبها أحد متابعيها قائلًا: “وش فيك شمس على التعري تراك جميلة بدون تعري ما تسوى الشهرة عليك”.

يذكر أن كليب “ابن الـ” من كلمات الغيم، ألحان فراس الشذر، توزيع مهند غازي، والإخراج لمحمد عبدالعظيم.