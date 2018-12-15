الفنانة السورية “سارة نخلة” تفجر مفاجأة بشأن أنباء انفصالها عن زوجها

فجرت الفنانة السورية سارة نخلة، مفاجأة بشأن ما تم تداوله خلال الفترة الماضية عن وقوع الطلاق بينها وبين زوجها الفنان المصري أحمد عبدالله محمود.

وقالت سارة في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”،”إن زوجها لا يريد إتمام إجراءات الطلاق حتى الآن، رغم انفصالهما وإقامة كل منهما في مكان بعيد عن الآخر”.

وأضافت نخلة: “زوجي يمارس ضغوطًا شديدة علي، حتى لا يطلقني، من أجل إهدار حقوقي الزوجية”.

وتابعت: “هو يريد أن يتم الأمر بالخلع، حتى أقوم بتبرئته من كامل حقوقي المادية، ويماطل في الإجراءات رغم وقوع الخلاف بيننا منذ فترة كبيرة”.

وأردفت: “أتواصل حاليًا مع المحامي الخاص بي، للوصول إلى حل، سواء برفع دعوى طلاق أو إتمام الخلع”.

يذكر أن سارة نخلة، ونجل الفنان عبدالله محمود تزوجا منذ 4 سنوات، ومنذ شهر تقريبًا أعلنت الأولى الانفصال دون توضيح ما إذا كان الطلاق قد تم أم لا.

وحذفت نخلة كل الصور التي تجمعها بأحمد عبد الله محمود عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وغيرت حالتها الاجتماعية عبر موقع “فيس بوك” لـ”عزباء”، في حين لم يغير الفنان الشاب حالته الاجتماعية واحتفظ بصورهما سويًا على حساباته الشخصية.