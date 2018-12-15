تامر حسني يرد على هجوم الفنانة المغربية جليلة بهذه الطريقة

يبدو أن الفنان المصري تامر حسني أراد توصيل رسالة إلى الفنانة المغربية جليلة، بشكل غير مباشر، بعد هجوم الأخيرة عليه في أحد البرامج، وحديثها عن قيام زوجته بسمة بوسيل بشن حرب عليها في السوشيال ميديا.

ونشر تامر صورة له مع زوجته بسمة، عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”، وعلّق عليها قائلًا: “بحمد ربنا على كل نجاح وكل خطوة قدمتها السنة دي من برنامج ڤويس كيدز، ألبوم عيش بشوقك وفيلم البدلة”.

وأضاف حسني في معرض تعليقه: “فيلم سبايدر مان من خلال صوتي، ومؤخرًا جائزة أسطورة السينما عن تحقيق فيلمي أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية داخل مصر وخارجها، وأهم وأجمل أحداث السنة إلى قلبي هو قدوم ابني آدم، ربنا يقدرك يا حبيبي وتنجح وتكون ظهر وسند لإخواتك حبايب قلبي تالية وأمايا”.

وواصل الفنان المصري متغزلًا في زوجته بسمة، قائلًا: “شكرًا مليون شكرًا لحبيبتي وزوجتي الكريمة الغالية بسمة، حلمنا بيكبر وبيتحقق”.

وتأتي هذه الرسالة من الفنان تامر حسني بعد يوم واحد من حديث جليلة عن الخلاف بينها وبين بوسيل، إذ قالت إنها “لم تكن صديقة لها يومًا”، وإنها “شاطرة لأنها استطاعت جذب الفنان”.

وأكدت جليلة في حديثها عبر برنامج “كشف حساب”، الذي تقدمه الإعلامية مي العيدان، على أنها “خرجت من حياة تامر حسني منذ زمن ولن ترجع إليه، وأنها ارتكبت خطأ كبيرًا بحق نفسها عندما أدخلت الفنان إلى حياتها”، وتابعت: “عندما أدخل رجلًا إلى حياتي يجب أن يكون رجلًا، هذه كانت نقطة سوداء في حياتي”.