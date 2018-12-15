محمد زهير رجب يكشف لـ”إرم نيوز” تفاصيل الجزء الرابع من”عطر الشام” (فيديو)

كشف المخرج السوري محمد زهير رجب، في حديث خاص مع موقع “إرم نيوز”، عن أبرز تطورات الجزء الرابع من العمل الشامي الشهير “عطر الشام“.
وتحدث رجب عن أبرز التطورات التي سيشهدها هذا الجزء، خاصة فيما يتعلق بالمرأة من الناحيتين الاجتماعية والإنسانية، وبحثها عن عمل، وسعيها إلى أن تكون فاعلة في المجتمع خارج إطار أسرتها ومنزلها.
وأضاف رجب أن شخصيات جديدة ستظهر في الجزء الرابع لم تكن موجودة في الأجزاء السابقة مع وجود أبطال الأجزاء السابقة، ومنهم سلمى المصري ونادين خوري وأمانة والي وفاديا خطاب وقاسم ملحو وسوسن ميخائيل وعلاء قاسم وغيرهم الكثير.