ابنة الفنانة السورية وفاء موصللي تروي لـ”إرم نيوز” تفاصيل تعرضها لحادث سير (فيديو)

بعدما تعرّضت ابنة الفنانة السورية وفاء موصللي لحادث سير مروع في العاصمة السورية دمشق، وانتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحادث، انتشرت أخبار متضاربة حول صحة “نايا”.

كاميرا “إرم نيوز” زارت منزل الفنانة وفاء موصللي حصريًا، والتقتها مع ابنتها في كواليس حياتها التي عادة ما تكون بعيدة عن الإعلام والجمهور؛ للاطمئنان عن صحة “نايا” ولمعرفة تفاصيل الحادثة والارتدادات التي خلفتها.

حدثتنا الفنانة السورية وابنتها عن المشاعر التي سكنتهما بعد الحادث، خاصة بعد رؤيتهما فيديو الحادث، وعن طبيعة حياتهما وتعاملهما وماحملتاه من هذا الاختبار الذي تعرضتا له.

الكثير من التفاصيل في هذا الفيديو: