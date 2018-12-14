الفنانة المغربية جليلة: “أنا أعرف أن شغلي حرام.. وهذا سبب خلافي مع حليمة بولند” (فيديو)

اعترفت الفنانة المغربية، جليلة، خلال استضافتها في برنامج “كشف حساب” مع الإعلامية الكويتية مي العيدان، أن أسلوب حياتها “حرام”.

وأكدت الفنانة جليلة، أن لباسها وسفورها وحياتها “حرام”، مبينة: “طبعًا هذا يعني لبسي بمجرد اليوم طالعة قدام الملايين الناس قاعدين يشوفوني وسفور ومو محجبة، هذا غلط، هذا حرام، وجودي بالوساشل ميديا هذا حرام، يعني الناس تشوف معالم جسمي مبينة، وشعري طالع، هذا حرام، يعني انا ما اطلع ادافع واقلك لا، يعني انا اقدر اقلك حرام، بس من النواحي الاخرى انا مو مقصرة مع ربي، انا قاعدة اسوي شغلات وايد حرام، بس فيه شغلات بيني وبين ربي اسويها، ان الله غفور رحيم مثل ماهو شديد العقاب، يمكن رب العالمين بيوم من الايام اتمنى يهديني وابتعد عن هذا كله”. لافتة إلى أنها “ذات يوم ستترك كل هذا، لكنها لا تعرف متى هذا اليوم”.

وردًا على سؤال “العيدان” بشأن خلافها مع الإعلامية حليمة بولند، أوضحت جليلة أنها “غاضبة” من حليمة رغم حبها لها؛ لأنها جرحتها، وأوضحت: “أنا اللي زعلانة، هي كيفها تزعل بس انا زعلانة، يمكن انا معاي حق، يمكن هي معاها حق، بس صار خلاف بيني وبينها، يعني يصير خلاف حتى بين الاخوة، انا حقلك كلمة وحدة وتنفهم متل ماتنفهم، انا للحين معزتها بقلبي مع انها جرحتني، صار فويس مو منها بس وحدة صديقتها غلطت فيني، يعني حليمة سمعتني، هي سمعتني الفويس فأنا انجرحت”.