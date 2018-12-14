نهال عنبر تكشف سبب غيابها عن السينما (فيديو إرم)

كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر عن موقف جمعها مع مواطنها مصمم الأزياء هاني البحيري، جعلها تستكمل المشاركة في مسرحية “مراتي زعيمة عصابة”.

وقالت نهال في لقاء خاص مع “إرم نيوز” خلال حضورها حفل عرض أزياء هاني البحيري لخريف وشتاء 2019، إن شخصيتها في المسرحية تتطلب ارتداء بدلة رقص وهي لا تحب الأزياء العارية، فقام هاني البحيري بتصميم بدلة لها في يومين فقط لا تكشف أي جزء من جسمها.

وأضافت “عنبر” أنه من ضمن أسباب عدم مشاركتها في السينما، هو عدم وجود أدوار تقدمها بشكل جيد للجمهور، موضحة أنها رفضت فيلمين وهناك فيلم ثالث تقرأه حاليًا.

يذكر أن الفنانة نهال عنبر شاركت في العديد من الأعمال المتميزة منها “العصيان”، “وضع أمني”، و”الخانكة”.