فيديو “مريب” للفنانة الإماراتية بدرية أحمد مع صديقتها.. فهل كانتا بحالة سُكر؟

تسبب مقطع فيديو للفنانة الإماراتية بدرية أحمد وهي تقوم بحركات غريبة ومريبة مع صديقة لها، بغضب واسع بين ناشطين.

وأظهر مقطع فيديو متداول، الفنانة بدرية أحمد وصديقتها، وهما تقومان بمد لسانيهما، وتحسس بعضهما البعض، فيما بدتا بحالة غير طبيعية، بينما كان شخص آخر يقوم بالتصوير.

وفوجئ ناشطون بالممثلة الإماراتية، وهي تتصرف بطريقة لا تبدو طبيعية، فيما اتهموها بأنها كانت وصديقتها في حالة سُكر، خاصة مع حركاتهما الغريبة، كما تعجبوا من تصرفات الفنانة الإماراتية، خاصة أنها في الخمسينيات من عمرها، وفق تعبيرهم.

وكانت الفنانة الإماراتية بدرية قد أثارت الجدل مؤخرًا بعد ارتدائها الحجاب وخلعها له خلال مدة قصيرة.