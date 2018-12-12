الفنان الراحل يوسف يوسف.. بطل أول “أوبريت” أردني

بدأ الفنان الراحل يوسف يوسف، مشواره الفني من خلال دور بسيط في أول تمثيلية بثت على شاشة التلفزيون الأردني، وقد كان وقتها عضوًا في فرقة “الفنون الشعبية” التابعة للديوان الملكي، الأمر الذي أتاح له أن يجوب كثيرًا من العواصم العربية والعالمية.

ويوسف ممثل أردني من أصل فلسطيني، من مواليد مدينة خانيونس في العام 1946، لقب بـ”ابن بطوطة” لكثرة تنقله وسفره، كما أفاد بذلك في مقابلة مع صحيفة “الدستور” الأردنية في العام 2005.

شارك في فرقة المسرح الأردني التابعة لوزارة الثقافة والإعلام في الستينيات من القرن الماضي، وقد أدى من خلالها العديد من المسرحيات، مثل “أفول القمر”، و”البرجوازي النبيل”، وكان بطل أول أوبريت أردني بعنوان “برجاس”.

يعد من أبرز القامات الفنية الأردنية، فقد قدم عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية، واشتهر بالأعمال البدوية التي قدمته بقوة على الساحة العربية.

قدم الراحل مجموعة من المسلسلات التلفزيونية، منها مسلسل “هبوب الريح” و “لمن يغني العندليب” و “وجوه وأقنعة” و”الملح الأسود” و”حتى آخر جندي” و “وراء الجدران” و”خالد بن الوليد” و”شمس الأغوار”.

وفقدت الأسرة الفنية الأردنية يوسف بعد كثير من المرض، فقد أجرى عملية القلب المفتوح، كما واجه صعوبات في توفير العلاج لمرضه، حتى قامت نقابة الفنانين بتوفير إعفاء له من رئاسة الوزراء.

رقد الراحل في أيامه الأخيرة بإحدى المستشفيات الأمريكية، كونه كان يقيم بولاية أوهايو، وفضل أن يودع أصدقاءه ومحبيه بمنشور فيسبوكي على حسابه الخاص قائلًا “سامحوني وادعوا لي بالشفاء”.

ونعى وزير الثقافة والشباب الأردني، محمد أبو رمان، الفنان الراحل، كما نعى نقيب الفنانين الأردنيين السابق ساري الأسعد، عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” الفنان الراحل قائلًا، “ببالغ الحزن والأسى، أنعى الزميل الفنان يوسف يوسف، الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنة فسيح جناته، وألهم ذويه ومحبيه وزملائي الفنانين، جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا الله راجعون”.

غيب الموت الفنان، عن عمر ناهز 72 عامًا بعد صراع طويل ومرير مع المرض.