الكويتي مشاري بويابس يسخر من استدعائه بقضية غسيل الأموال بغسل “نقوده” (فيديو)

سخر الإعلامي الكويتي مشاري بويابس من استدعائه أمنيًّا لسؤاله عن حركة حسابه البنكي، بأن قام بغسل نقوده.

وخرج “بويابس” للحديث مجدَّدًا عن قضية غسيل الأموال في حسابه في “سناب شات”، إذ تهكَّم على الراغبين بمعرفة كيفية الثراء، وقال إنه سيخبر الجميع كيف أصبح يملك في حسابه مليوني دينار و”يعرف الخطوات التي يمكن من خلالها لأي شخص أن يصبح غنيًّا”.

وقام الإعلامي الكويتي بعد ذلك بوضع مسحوق غسيل في سلة ثم وضع داخلها نقودًا ثم وضعها في غسالة، وأخرجها لاحقًا، ليبيّن كيفية “غسيل الأموال” بطريقة ساخرة.

ولاحقًا، قام بوضع بضع أوراق نقدية في مغسلة وسكب الماء عليها، ساخرًا “خليهم لباشر تقعد من النوم ولا صايرين ترس الحنفية”.

وكان مشاري كشف في وقت سابق عن استدعائه من قبل أمن الدولة على خلفية حركة حسابه البنكي التي وصلت إلى مبلغ 2 مليون دينار (6.600.000 دولار).

وبين الإعلامي الكويتي أسباب وجود المبلغ في حسابه، موضحًا أن هذه الأموال منها مدفوعات ومنها أجورات لآخرين، وأنه يملك جميع الفواتير التي توثّق ذلك.

وتوعَّد “بويابس” باتخاذ الإجراءات القانونية ضد موظفي بنك بوبيان والبنك الوطني، لعدم الرجوع إليه بشأن حركة حسابه والتوجّه مباشرة للأمن.

يذكر أن الكويت تشن حملة على المسؤولين ومشاهير تضخَّمت حساباتهم البنكية لمعرفة مصدرها، كما قامت بتجميد أرصدة بعض المشاهير لحين انتهاء التحقيقات.