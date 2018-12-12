الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي ترد على سخرية مي العيدان من “الخال الفلبيني” (فيديو)

خرجت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي عن صمتها، بعد أن أهانتها في وقت سابق الإعلامية الكويتية مي العيدان، بسبب أصلها ونسبها.

وردَّت “الشحي” على تعليق الإعلامية الكويتية، عبر حسابها في “سناب شات”: “مي العيدان، تلميحات ورا تلميحات، واخر كلام قلتيه لما استهزأتي فيني وبنسبي، إن أنا أمي فلبينية وخالي فلبيني، الحين انتي يوم استهبلتي، ما إجت بالك الآية اللي تقول (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبيرٌ)، الحين أنا خالي مسيحي كافر يهودي، يعني إنتي ما تعرفين كيف جرحتيني، والله أنا احترمك ولليوم أحترمك، ما بغيت ارد عليك، لو شو كان لكم دينكم ولي دين، بعدين لا تنظرين للشخص من جنسيته”.

وكانت مشاعل نشرت مقطع فيديو عبر حساباتها في مواقع التواصل وهي مع خالها الفلبيني؛ ما دفع مي لمشاركة الفيديو والتعليق عليه بسخرية: “مشاعل الشحي فرحانة بخالها الفلبيني اللي جاب لك يخليلك ونعم النسب”.

وتعرَّضت الإعلامية الكويتية بعد استهزائها لانتقادات حادة من قبل متابعين، مستنكرين إهانتها للفنانة الإماراتية بسبب نسبها من جهة الأم.

كما عاود ناشطون مهاجمتها بعد نشرها على حسابها في “إنستغرام” رد مشاعل الشحي عليها، مكتفية بمشاركة المقطع دون تعليق، إذ استغربوا “جرأتها” بنشره، على حد تعبيرهم.