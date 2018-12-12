مصر.. وقف تنفيذ حبس تامر عبد المنعم 3 سنوات في قضية “شيكات محمد فؤاد”‎

قررت هيئة قضائية مصرية الثلاثاء وقف تنفيذ عقوبة حبس الفنان المصري تامر عبدالمنعم في قضية تحرير شيك بدون رصيد لصالح المطرب محمد فؤاد.

أمر المحامي العام الأول بوقف تنفيذ العقوبة ضد الفنان والمنتج تامر عبد المنعم في القضية رقم ١١٢٣٣ لسنة ٢٠١٧ و المستأنفة بالقضية رقم ٥١٦٧ لسنة ٢٠١٨ والخاصة بالشيكات المحررة من جانبه لصالح فؤاد.

وأصدرت محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة، حكمها في وقت سابق، بحبس تامر عبد المنعم ٣ سنوات في قضية تحرير الشيك الأول.

كما قضت محكمة الدقي الجزئية بعدم جواز نظر الدعوى في الشيك الثاني لسابقة الفصل في الدعوى.

واختصم المطرب المصري محمد فؤاد العام الماضي، صديقة الفنان تامر عبدالمنعم، بعد إصدار الثاني شيكًا دون رصيد للأول، بقيمة مليون و٢٥٠ ألف جنيه، كدفعه مستحقة من أجره، مقابل قيامه ببطولة مسلسل “الضاهر”، الذي كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، ولكنه لم يلحق بالموسم لعدم اكتمال تصويره، بعد سحب جهاز الرقابة على المصنفات الفنية التصاريح الخاصة بالعمل.

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية حاولت التدخل لإنهاء الأزمة بين الطرفين، إلا أنها أقرت في بيان رسمي أن هناك تعنتًا من جانب المطرب محمد فؤاد لإتمام الصلح.