انتقادات حادة لحليمة بولند بعد وصفها نفسها بـ”أجمل واحدة بالدنيا” (فيديو )

تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند لانتقادات حادة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغزلها في جمالها ووصفها لنفسها بأنها “أجمل واحدة بالدنيا”.

ونشرت حليمة فيديو – عبر صفحتها بتطبيق “سناب شات”- خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة، إذ أبدت إعجابها الشديد بنفسها خلال مشاهدتها للصور التي التقطها لها مصور الفوتوغرافيا، قائلة: “سبحان اللي خلقني والله.. ما في أحلي مني بالدنيا”.

وأثار حديث الإعلامية الكويتية عن نفسها غضب العديد من النشطاء، الذين اعتبروا تغزلها بنفسها نوع من الغرور غير المقبول، كما أن حديثها به كم كبير من المبالغة.

وشنّت إحدى الناشطات هجومًا عنيفًا على حليمة بولند، قائلة: “هي مالها حابة جمالها كل ها القد ؟؟ ما تستحون على حالكم كلكم مكياج وعمليات تجميل نفخ وشد ومد.. كل هاد والفوتوشوب قرب يمحي الصورة هيدا الشيء مرض نفسي والله يعافينا وحب الذات”.

وأضافت ناشطة أخرى: “هلا بتقول الله خلقك هيك حلوهة حبيبتي.. إنتي هاي مش خلقت ربك إنتي غيرتيها روحو طلعي على حالك قبل العمليات هديك بتكون خلقت ربك استغفر الله”.

وشاركت حليمة بولند مؤخرًا متابعيها بمجموعة صور، عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، أظهرت جانبًا من احتفالها بعيد ميلادها.

ونشرت صورة لها من أحد المطاعم الفاخرة أثناء احتفالها بعيد ميلادها مع أحد الأشخاص، دون الكشف عن هويته، معلقة على الطبق الموجود أمامها قائلة: “سوشي بالذهب”.

ونجحت بولند في إثارة فضول متابعيها حول هوية الشخص الموجود معها داخل المطعم من خلال تعليقها على الصورة، قائلة: “اللهم لا يحرمني منك في عامي الجديد وفي كل عام وبنتغدا مع بعض”.