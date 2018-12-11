شاهد بالفيديو.. رد الكويتية دانة الطويرش على اتهامات غسيل الأموال

علقت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش على الأخبار التي نشرت ببعض الصحف حول بدء الجهات الأمنية بالكويت التحري عن مصدر أموال عدد من الفاشينيستات بعد تضخم ثرواتهن مع وجود شبهة غسيل أموال بها.

وأوضحت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة – في فيديو عبر صفحتها بتطبيق “سناب شات”- أن الهاتف المحمول أصبح مصدر دخل للعديد من الأشخاص وهي منهم، لافتة إلى أنها تربح يوميًا 4500 دينار كويتي من الإعلانات عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي أي بإجمالي 135 ألف دينار كويتي شهريًا.

وأضافت دانة أن هذه المبالغ صافي ربحها من الإعلانات إلى جانب أرباحها من مساهمتها في بعض صالونات التجميل أو المطاعم كاستثمار تجاري مع آخرين، مشددة على أن هذه الأرقام غير مبالغ فيها وعادية.

ولفتت الطويرش إلى أن غالبية الشائعات التي تخص دخول الفاشينيستات سببها الغل والحقد والغيرة رغم أنها أرزاقهن التي قسمها الله لهن، مشيرة إلى أن الأرقام التي تربحها من الإعلانات ضعيفة جدًا مقارنة بما يتحصل عليه الأجانب.

وأوضحت أنها تعمل وغيرها من الفاشينيستات منذ حوالي 7 سنوات بالكويت وبالتالي امتلاكهن حسابات بها ملايين الدينارات أمر عادي، لافتة إلى أنها لا تمتلك ملايين لأنها مسرفة للغاية ولا تستطيع توفير أموال.

يذكر أن عدة خطوات اتخذتها الكويت لمكافحة تداعيات الشهرة عبر مواقع التواصل، إذ أحالت الأجهزة الأمنية عدة بلاغات من البنوك المحلية للتحري والتحقيق بشأن أكثر من 10 حسابات تعود لمشاهير السوشال ميديا، لمعرفة مصادر أموالهم التي تضخمت، إذ تجاوزت أرصدة البعض منهم ملايين الدولارات.