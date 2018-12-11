كاظم الساهر يوافق على مقترح الصدر باعتماد أغنية “سلام عليك” نشيدًا جديدًا للعراق‎ (فيديو)

وافق الفنان كاظم الساهر على مقترح تقدم به رجل الدين الشيعي البارز في العراق، مقتدى الصدر، باعتماد أغنية “سلام عليك” نشيدًا وطنيًا للعراق، بحسب مصدر خاص لـ”إرم نيوز”.

وقال الفنان العراقي سنان العزاوي، (المكلف من الصدر بمتابعة هذا الموضوع) في اتصال هاتفي مع “إرم نيوز”: إن الفنان كاظم الساهر أبدى موافقته على الأمر.

وكشف العزاوي أن التواصل قائم بينه وبين الشاعر أسعد الغريري صاحب كلمات أغنية “سلام عليك”، ومع الساهر عن طريق مدير أعمال الأخير، مبينًا أن “الساهر سوف يعيد توزيع الأنشودة بشكل كامل، بعد إلغاء ما لا يتلاءم مع النشيد الوطني”.

وبيّن العزاوي أن “هناك حراكًا في البرلمان العراقي متواصل؛ لغرض عرض موضوع تغيير النشيد الوطني العراقي، خصوصًا أن الساهر ينتظر من البرلمان العراقي التصويت على تغيير النشيد، فهناك أمور أخرى سوف تحصل بعد تصويت البرلمان ولكل حادث حديث”.

وختم الفنان العراقي حديثه أنه “من غير المستبعد أن يحضر الفنان كاظم الساهر إلى العراق وقراءة النشيد الوطني بعد تغييره بنفسه”.

إلى ذلك، قالت النائب عن تحالف سائرون، إنعام الخزاعي، لـ”ارم نيوز”، إنها “قدمت منذ فترة طلبًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب العراقي بإدراج تغيير النشيد الوطني العراقي في جدول أعمال البرلمان؛ لغرض مناقشة الموضوع والوصول إلى اتفاق نهائي ثم التصويت عليه”.

وبيّنت الخزاعي: “سنتحرك الأيام المقبلة على هذا الموضوع لغرض الإسراع فيه؛ بهدف تغيير النشيد الوطني العراقي بأسرع وقت، كما أن هناك تأييدًا من أغلب القوى السياسية على تغيير النشيد”.

يذكر أن النشيد الحالي اختاره الحاكم الأمريكي بول بريمر، بعد سقوط نظام صدام حسين 2003، وهو من كلمات الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، وألحان اللبناني محمد فليفل.

ومنذ تغيير النظام احتدم الجدل في الأوساط السياسية والشعبية بشأن نشيد العراق الوطني، واصطدمت محاولات التغيير بالخلافات السياسية، خاصة بين بعض المكونات كالكرد والتركمان الذين رغبوا بإشارة واضحة إليهم في النشيد.