هل احتفلت حليمة بولند بعيد ميلادها مع زوجها؟ (صور)

احتفلت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، أمس الاثنين، بعيد ميلادها الـ38، إذ وثقت من خلال مقاطع فيديو على حسابها في “سناب شات”، جزءًا من احتفال عائلتها بها.

ووثقت حليمة لحظة وصولها إلى منزل والديها، اللذين حضرا لها مفاجأة، بمناسبة عيد ميلادها.

والتقطت صورًا لمختلف الأطعمة، عبر حسابها، تظهر المائدة بأطباقها المتنوعة، إلا أنها أرفقتها بتعليق غامض، قد يشير إلى الأنباء التي ترددت وتكتمت عليها، بشأن عودتها إلى زوجها عبدالسلام الخبيزي.

وكانت “بولند” علقت على الصور، بالقول: “أول عزيمة غدا في عامي الجديد مع الحب”. “الله لا يحرمني منك في عامي الجديد، وفي كل عام ونتغدا مع بعض”.

ورغم التعليق الذي يلمح إلى زواج الإعلامية الكويتية مجددًا، إلا أنه قد يكون إشارة إلى أصناف الطعام التي تحبها، والتي تعمدت التظليل عليها بالتعليقات.