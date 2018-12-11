“عنصرية” مي العيدان ضد الإماراتية مشاعل الشحي تثير ردودًا غاضبة (فيديو)

تعرَّضت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، مي العيدان، لانتقادات حادة من قبل متابعيها بعد سخريتها من نسب الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي (الفلبينية من جهة الأم).

وكانت مشاعل الشحي نشرت على حسابها في موقع “إنستغرام” لحظة تجمعها مع خالها الفلبيني، وطفلة صغيرة بدت أنها ابنته، معلقة: “حبيبي خالي حبيبي خالي راح اشتاق لهم كثيييير طبعا لو تلاحظون انه يتجاهل شوي بالكلام لانه حساس ومن النوع اللي مايقدر يخبي حزنه مايبي يتكلم ويصيح”.

وقالت “الشحي” في الفيديو مخاطبة خالها، إنها “ستزورهم حال حصولها على إجازة”.

وسخرت مي العيدان من فرحة مشاعل الشحي بخالها، معلقة على مقطع الفيديو على حسابها في “إنستغرام”: “مشاعل الشحي فرحانة بخالها الفلبيني اللي جاب لك يخليلك ونعم النسب”.

وأدى تعليق “العيدان” إلى غضب كثيرين، مستنكرين إهانتها للشحي بنسبها، وكتبت “بشرى” ردًّا على الإعلامية الكويتية: “ما بهدلنا غير هالعنصرية الفاضية، ترى لو تبحثين في شجره عائلتك يمكن تلقين لك خال او جد من الواق واق”.

وعلق حساب باسم “زوزا”: “انتي مريضه يعني واذا فلبيني مو بشر انتي شايفه نفسج حتى تستهزئين بالناس خليج بحالج وعوفي ناس بحالها”.

بدورها، هاجمت “ملاك” العيدان: “عنصريه لابعد درجه وين الرقابه عنش وعن الفاظش وعن المحتوى الس بتقديمه وجععععع فشكلش”.

فيما استنكر “حربي”: “ما توقعت هلتعليق يجي منج مى”.

ولم تعلق مي العيدان لاحقًا على الانتقادات، كما لم تقدم اعتذارًا أو توضيحًا لكلامها. ومن جهتها، لم يصدر من مشاعل الشحي أي تعليق على ما قالته العيدان بحقها.