من هو الفنان المصري الراحل محمود القلعاوي؟

فُجع الوسط الفني، مساء يوم الإثنين، بوفاة الممثل المصري الكوميدي محمود القلعاوي، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عامًا، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.

ولد القلعاوي في عام 1939، وتدرج في مراحل التعليم حتى تخرج من كلية الحقوق عام 1964.

وينتمي الراحل لأسرة فنية، فوالده هو الفنان عبدالحليم القلعاوي، وشقيقته الفنانة إحسان القلعاوي.

وبدأ مسيرته الفنية في سبعينيات القرن الماضي من خلال المسرح، ثم كانت أولى مشاركاته السينمائية عام 1971 في فيلم “لعنة امرأة”.

ومن أبرز أفلام محمود القلعاوي “برج المراهقين”، و”العبقري خمسة”، و”ريا وسكينه”، و”لامن شاف ولا من دري”، و”هدى ومعالي الوزير”.

كما قدم الراحل العديد من المشاركات مع أبرز نجوم المسرح الكوميدي، ولعب أدوارًا مميزة مع النجم الكوميدي محمد نجم، والفنان الكوميدي محمد صبحي.

كما شارك في العديد من البطولات المسرحية، من أهمها: “أولاد دراكولا، وعبده يتحدى رامبو والجوكر، وواحد لمون والتاني مجنون، وأنت حر، والعم النبيل، وعفاريت من ورق”.