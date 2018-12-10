مصر.. إلغاء حبس المطربة بوسي في قضية “شيكات طليقها”

قضت محكمة مصرية، يوم الإثنين، بإلغاء حكم حبس المطربة بوسي، والاكتفاء بتغريمها مبلغ 550 ألف جنيه بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها.

وكانت محكمة جنح النزهة قضت بحبس بوسي 9 سنوات، فيما أصدرت محكمة جنح الهرم حكمًا آخر بحبسها 6 سنوات غيابيًا، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ.

وجاء الحكم في القضيتين لصالح زوجها السابق وليد محمد عاشور، لكن الفنانة استأنفت على حكم حبسها في القضيتين.

يذكر أن بوسي مرت بخلافات شديدة مع زوجها السابق وليد محمد عاشور، قبل إتمام إجراءات الطلاق بينهما، وذكرت في أكثر من مناسبة أنها تعرضت للخيانة منه، ما دفعها إلى الانفصال عنه.