راغب علامة يتهم نائبًا بالتحريض على “قطع رأسه” بسبب أغنية (فيديو)

اتهم الفنان اللبناني راغب علامة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، النائب البرلماني حكمت ديب، بالتريض ضده، بسبب أغنيته “طار البلد”.

وقال “علامة” في تغريدة عبر تويتر: “بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفون علنًا كـ”دواعش”.. أكيد طار البلد..إنت خفت من أغنيتي وعم تهددني..”.

وأضاف “أنا ما بخاف من تهديدك؛ لكني الآن أقدم إخبارًا الى فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي”.

#طار_البلد

بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفوا علنا ك دواعش.. أكيد طار البلد..انت خفت من آغنيتي وعم تهددني..انا ما بخاف من تهديدك لكني الآن أقدم إخبار الى فخامة الرئيس ودولة اارئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري وزارة الداخلية والآجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي — Ragheb Alama (@raghebalama) December 9, 2018

وكان النائب البرلماني وعضو تكتل لبنان القوي حكمت ديب، انتقد خلال برنامج تلفزيوني من قال إنهم “سياسيون وفنانون يبعثون اليأس لدى الناس” وعلق على أغنية راغب علامة “طار البلد” بالقول: “هذا لازم يطير راسه”.

وسخر المطرب اللبناني لاحقًا من تصريحات النائب قائلًا: “شرّ البلية ما يضحك، سعادته شايف البلد بأحلى حالاتها.. النمو مرتفع، والاقتصاد قوي، والأنهار مياه شرب، والهواء ولا ذرة تلوثـ ومعاملات الناس بتمشي عالقانون وما بتتأخر أبدًا، والرشوة معدومة، والضرائب والجمارك عم نبني فيها اقتصاد قوي.. وما حدا بيضيع حقه أبدًا والسياحة ولعانة والتجار مبحبحين”.

شر البلية ما يضحك????سعادته شايف البلد بأحلى حالاتها. النمو مرتفع والاقتصاد قوي والانهار مياه شرب والهواء ولا ذرة تلوث ومعاملات الناس بتمشي عالقانون وما بتتأخر ابداً والرشوة معدومة والضرائب والجمارك عم نبني فيها إقتصاد قوي. وما حدا بيضيع حقه أبدا والسياحة ولعانة والتجار مبحبحين???? https://t.co/GDGY48CWHp — Ragheb Alama (@raghebalama) December 9, 2018

وحياتك بالشخصي أنا متعالي كتير. لكن يجيك نويئب يهددك لأنك غنيت واقع بلد وبدو يخوفك ويسكتك هيدي بعدا ما صارت لحد اليوم !!على كل حال رح رد عليه بأغنية وموسيقى أقوى. نحن مش مجرمين نهدد بقطع رؤوس. نحن منهددهم بموسيقانا. واليوم خليه يلحق ردود الفنانين والصحافيين والإعلاميين الأحرار https://t.co/O1IIb2YURG — Ragheb Alama (@raghebalama) December 10, 2018

يذكر أن المطرب اللبناني راغب علامة كان أطلق أغنية تحت مسمى “طار البلد” يطالب فيها اللبنانيين بضرورة التحرك من أجل البلد، الذي قال إن حاله “يتحول من سيئ إلى أسوأ”.