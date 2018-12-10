راغب علامة يتهم نائبًا بالتحريض على “قطع رأسه” بسبب أغنية (فيديو)

راغب علامة يتهم نائبًا بالتحريض على “قطع رأسه” بسبب أغنية (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

اتهم الفنان اللبناني راغب علامة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، النائب البرلماني حكمت ديب، بالتريض ضده، بسبب أغنيته “طار البلد”.

وقال “علامة” في تغريدة عبر تويتر: “بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفون علنًا كـ”دواعش”.. أكيد طار البلد..إنت خفت من أغنيتي وعم تهددني..”.

وأضاف “أنا ما بخاف من تهديدك؛ لكني الآن أقدم إخبارًا الى فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي”.

وكان النائب البرلماني وعضو تكتل لبنان القوي حكمت ديب، انتقد خلال برنامج تلفزيوني من قال إنهم “سياسيون وفنانون يبعثون اليأس لدى الناس” وعلق على أغنية راغب علامة “طار البلد” بالقول: “هذا لازم يطير راسه”.

وسخر المطرب اللبناني لاحقًا من تصريحات النائب قائلًا: “شرّ البلية ما يضحك، سعادته شايف البلد بأحلى حالاتها.. النمو مرتفع، والاقتصاد قوي، والأنهار مياه شرب، والهواء ولا ذرة تلوثـ ومعاملات الناس بتمشي عالقانون وما بتتأخر أبدًا، والرشوة معدومة، والضرائب والجمارك عم نبني فيها اقتصاد قوي.. وما حدا بيضيع حقه أبدًا والسياحة ولعانة والتجار مبحبحين”.

يذكر أن المطرب اللبناني راغب علامة كان أطلق أغنية تحت مسمى “طار البلد” يطالب فيها اللبنانيين بضرورة التحرك من أجل البلد، الذي قال إن حاله “يتحول من سيئ إلى أسوأ”.

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