بيوم ميلادها.. مواقف محرجة لحليمة بولند في عامها الماضي (فيديو)

@eremnews . . @halima.bouland قالت الإعلامية الكويتية #حليمة_بولند، إنها تلقت عرضًا من المنتج العراقي أحمد البريشي؛ للمشاركة في إحدى الفعاليات الإعلامية تحت رعاية إحدى شركات الاتصالات الكبرى، وبحماية من السفارة العراقية في الكويت. وعرضت بولند في فيديو عبر صفحتها على موقع “سناب شات”، نص المحادثة والتسجيلات التي دارت بينها وبين المنتج العراقي، إذ سخرت من حديثه عن هدوء الأوضاع في العراق بحلول شهر ديسمبر المقبل. وقالت حليمة بولند: “إزاي تهدى يا عيني.. حرام عليك شهر 12 عيد ميلادي تبي تموتني بعيد ميلادي”، مشددة على أنها “لن تسافر إلى العراق حتى لو عرض عليها 40 مليون دينار كويتي”. #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار #السعودية #الامارات #الكويت #العراق #رفيف_الياسري #تاره_فارس