ما سبب عراك سحر فوزي وجيني إسبر في مسلسل “سلاسل ذهب”؟ (فيديو)

انتشرت صورة تم تداولها بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع الفنانين سحر فوزي وجيني إسبر وعبد الهادي صباغ، في حالة قتال وعراك ضمن كواليس مسلسل “سلاسل ذهب” إخراج إياد نحاس وإنتاج غولدن لاين.

توجهت كاميرا إرم نيوز حصريًا إلى كواليس التصوير، والتقت أبطال حكاية الصورة باحثة عن سرّ هذا العِراك، وطبيعة المشهد الذي يتطلب خلافًا حادًا، والشخصيات التي يقدمها أبطال الحكاية.

وفي الكواليس التقى موقع إرم نيوز مع سحر فوزي وجيني إسبر اللتين حاولتا ألّا تكشفا تفاصيل المشهد، بينما تحدث الفنان عبد الهادي الصباغ عن ملامح الحالة التي ظهرت في الصورة.