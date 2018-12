ما سبب عراك سحر فوزي وجيني إسبر في مسلسل “سلاسل ذهب”؟ (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . ما سبب عراك سحر فوزي وجيني إسبر في مسلسل “سلاسل ذهب”؟ انتشرت صورة تم تداولها بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع الفنانين سحر فوزي وجيني إسبر وعبد الهادي صباغ، في حالة قتال وعراك ضمن كواليس مسلسل “سلاسل ذهب” إخراج إياد نحاس وإنتاج غولدن لاين. توجهت كاميرا إرم نيوز حصريًا إلى كواليس التصوير، والتقت أبطال حكاية الصورة باحثة عن سرّ هذا العِراك، وطبيعة المشهد الذي يتطلب خلافًا حادًا، والشخصيات التي يقدمها أبطال الحكاية. . . #إرم_نيوز #سوريا #مسلسلات #سلاسل_ذهب #مسلسل #دراما #سحر_فوزي #جيني_إسبر #إياد_نحاس #لايك #لايكات #مشاهير #أخبار #فن #فنانيين @jennyesber @sahar.fauzi