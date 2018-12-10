الفنانة السعودية بدور عبد الله: مودل روز وضعت السعوديين أمام الأمر الواقع (فيديو)‎

هاجمت الفنانة السعودية بدور عبد الله الفاشينيستات، وأكدت أنهم يكذبون علي الناس ويدعون حياة مثالية مليئة بالرفاهية المبالغ فيها ، مشددة أن 90% من حياتهن كذب.

وقالت بدور عبد الله – في مقابلة تلفزيونية- إنها لا تستطيع أن تجزم بصحة أو عدم صحة الاتهامات الموجهة لعدد من الفاشينيستات بالكويت حول تضخم ثراوتهن بشكل مبالغ فيه، ولكنها ترى أن حياتهن غير واقعية.

وأكدت الفنانة السعودية أنه بالفعل يوجد اضطراب بعلاقتها مع الجمهور السعودي، مؤكدة أن لديها عتبًا كبيرًا عليه لأنه كلما نشر لها موضوع أو حوار صحفي بأي مكان تكون غالبية التعليقات أنها لا تمثلهم، مضيفة :”ايش فيكم شو اللي صاير شو سويت أنا”.

وأضافت أن فئة المثقفين والفنانين والعاقلين الذين ينظرون لمضمونك لا شكلك، هم من يدعمونها وتحبهم وترفع لهم القبعة بالسعودية، موضحة أن الجمهور الغير مثقف بالعالم العربي هو الذي يحرك السوشال ميديا والمسلسلات والإعلانات.

ولفتت بدور عبد الله إلى أن التنمر زاد للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح يطال حتي الرؤساء ورموز المجتمع، مشيرة إلى أن غالبية الفنانات السعوديات يتعرضن لما تتعرض له.

وأشارت إلى أن الفاشينيستا السعودية مودل روز عانت من التنمر ببداية مشوارها، ولكنها استطاعت أن تضع الجمهور السعودي أمام الأمر الواقع وأجبرتهم على تقبلها.