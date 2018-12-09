بالفيديو.. “السلطانة هويام” تؤدي وصلة رقص شرقي في مصر

قدمت النجمة التركية مريم أوزرلي، وصلة رقص شرقي بمشاركة الراقصة المصرية دينا، وذلك على هامش زيارة الفنانة التركية المعروفة باسم “السلطانة هويام” إلى مصر.

ونشرت دينا، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام”، ظهرت فيه وهي تحاول تعليم مريم الرقص الشرقي، على أنغام أغنية “يتعلموا” للفنان عمرو دياب.

الممثلة التركية التي اشتهرت بتقديم شخصية “السلطانة هويام” في مسلسل “حريم السلطان”، بدت متحمسة في الفيديو لتقليد حركات دينا، وأدت بعض الحركات بصعوبة وسط ضحكات متتالية منها.

وتزور مريم أوزرلي مصر، في الوقت الحالي، لمتابعة كواليس تصوير فيلم “لص بغداد” للنجم محمد إمام، الذي ستشارك فيه كبطلة أو ضيفة شرف، إذ لم يتم الإعلان عن تفاصيل دورها في العمل.

يذكر أن محمد إمام نشر أمس صورتين له مع مريم، أثناء زيارة الأخيرة مكان تصوير الفيلم، ولم يكشف أي تفاصيل عن سر تواجدها، واكتفى بالتنويه إلى أنها زيارة فقط.