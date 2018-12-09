تشييع الفنان أكرم التلاوي بعد وفاته إثر عملية جراحية فاشلة

شيّعت الأسرة الفنية السورية، بعد صلاة ظهر اليوم الأحد، الفنان والكاتب السوري أكرم التلاوي، الذي توفي يوم أمس السبت عن عمر يناهز 63 عامًا، بعد إجرائه عملية جراحية فاشلة في مستشفى الأسد الجامعي بالعاصمة السورية دمشق.

وكان نعي صادر عن أسرة الفنان أوضح أن الجثمان سيوارى الثرى من بعد صلاة الظهر من جامع الربوة إلى مثواه الأخير في مقبرة الحقلة (الميدان)، ليصار إلى تقبل التعازي بصالة دار السعادة في منطقة المزة لثلاثة أيام.

وأجرى التلاوي منذ أيام عملية قلب مفتوح، بحسب ما أكد الممثل فراس إبراهيم على صفحته في فيسبوك، ونشر صورة له مع الممثل الراحل قبل دخوله إلى غرفة العملية بساعات.

تمنياتي بالشفاء العاجل للصديق الفنان أكرم تلاوي الذي أُجريَت له منذ أيام عملية قلب مفتوح،، وهذه الصورة قبل دخوله لغرفة… Posted by Firas Ibrahim on Saturday, December 8, 2018

وقال التلاوي لفراس إبراهيم قبل دخوله غرفة العمليات، “لا تقلق هذه العملية ما هي إلا شكة دبوس لا أكثر، وأنا أرجو من الله أن تكون كذلك بالفعل”.

والراحل التلاوي من مواليد دمشق 1955، وتخرّج من كلية التربية قسم علم النفس، وانضم إلى نقابة الفنانين السوريين عام 1985.

وتنوعت أعماله ما بين المسرح والتلفزيون والإذاعة، إذ قدّم أول أدواره التلفزيونية في مسلسل عزالدين القسام عام 1981، ومسلسلات أخرى كمسلسل عمر الخيام عام 2002، ومسلسل قمر بني هاشم والدوامة عام 2009، ومسلسل باب الحارة بدور أبو تيسير في ذات العام، وشارك في العديد من العروض المسرحية والسينمائية.