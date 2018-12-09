شاروخان: أتمنى أن أقوم بتصوير فيلم في سلطنة عمان (صور وفيديو)

أعرب النجم السينمائي الهندي شاروخان، عن أمله بأن يقوم بتصوير فيلم في سلطنة عمان، بعد تمثيله في عدة أفلام تم تصويرها في أوروبا ومناطق أخرى خارج الهند.

وأبلغ شاروخان صحيفة “تايمز أوف عمان” الناطقة باللغة الإنجليزية، بأنه يقوم بجولة في دول المنطقة للإعلان عن فيلمه المقبل “زيرو”.

وقال للصحيفة خلال زيارة للسلطنة، قوبلت بترحيب شعبي كبير: “عندما بدأت العمل كممثل كنا نذهب لأوروبا ومناطق أخرى لتصوير بعض المشاهد تشمل الرقص والغناء ثم نعود لبلادنا.. لكن الأمور تغيرت الآن وأصبحنا نبرز جمال تلك المناطق”.

وأضاف شاروخان، الذي يطلق عليه لقب “الملك خان”: “في حال حصلت على فرصة لتصوير فيلم في سلطنة عمان لإبراز معالم الجمال في هذا البلد فإني سآتي وأقوم بتصوير هذا الفيلم”.

وأشارالنجم الهندي، الذي زار الكويت، أول أمس، إلى أنه سيزور عُمان قريبًا مع أطفاله لقضاء عطلته بعيدًا عن عالم التمثيل، قائلًا: “أعتقد بأني سآخذ عطلة قريبًا وأزور عُمان مع أطفالي لقضاء بعض الوقت معهم في هذا البلد”.