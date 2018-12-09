رانيا يوسف: تعاقدت على فيلم أجنبي بعد أزمة الفستان (فيديو)

كشفت الفنانة رانيا يوسف، أنها تلقَّت عروضًا للمشاركة بأفلام أجنبية بعد أزمة فستانها المثير الذي ظهرت به في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، موضحة أنها تتعاقد حاليًّا للمشاركة في فيلم أجنبي بالخارج.

وقالت رانيا يوسف، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، إنها ستشارك بالفيلم الأجنبي بالملابس المصرية العادية؛ لأنها تتشرف بكونها “فتاة مصرية تحافظ على التقاليد”، مشيرة إلى أن “كل ما حدث كان دون قصد”.

وحول موقفها من الفنانة أصالة بعد مزاحها مع الجمهور المصري بحفلها أول أمس بأن فستانها يوجد به 6 بطانات وليس شفافًا، قالت إنها لم تشاهد الفيديو الذي تقول فيه ذلك ولكنها سمعت عنه، موضحة أنها تعلم أن نيتها سليمة وكانت تمزح.

وأضافت الممثلة المصرية أنها “تحب أصالة كصوت وإنسانة، وتعلم أنها لم تكن تقصد أي شيء مسيء لها وتجمعها بها علاقة جيدة وتحترمها”.

وأوضحت أن أحدث جلسة تصوير نشرتها علي صفحتها والتي ظهرت بها بملابس محتشمة داخل حمام السباحة قامت بتصويرها منذ شهر قبل أزمة الفستان وليس بعدها كما ظن البعض.