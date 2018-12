المهرة البحرينية ترد على اتهامها بالفسق (فيديو)‎

View this post on Instagram

@eremnews @almahra91 . . ردت الفنانة مهرة البحرينية على اتهام بعض متابعيها على السوشيال ميديا بالفسق، لقيامها بتأجير مخيم لأهلها بـ750 دينارًا لمدة يوم واحد، معربة عن استيائها الشديد من تدخلهم في أمور حياتها الشخصية، فضلًا عن نفيها لدفع هذا المبلغ. . . #إرم_نيوز #مهرة #فن #مشاهير #سوشيال_ميديا #مخيم #البحرين #فنون #فنانة #إنستغرام #سناب_شات