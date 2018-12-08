المهرة البحرينية ترد على اتهامها بالفسق (فيديو)‎

ردت الفنانة مهرة البحرينية على اتهام بعض متابعيها على السوشيال ميديا بالفسق، لقيامها بتأجير مخيم لأهلها بـ750 دينارًا لمدة يوم واحد، معربة عن استيائها الشديد من تدخلهم في أمور حياتها الشخصية، فضلًا عن نفيها لدفع هذا المبلغ.

وقالت المهرة، عبر مقطع فيديو لها على تطبيق “سناب شات”: “بيقولوا المهرة مأجرة مخيم بـ750 دينار حق أهلها ليوم واحد عيب وفسق وقاطه فلوسها.. ياجماعة هو أنا ملزومة أصورلكم المخيم اللي أنا فيه.. هل أنا ملزومة أنزل لكم أي تفاصيل..أكيد لا”.

وتابعت: “وأنا سبحان الله أول يوم أنا صورت لكم كل التفاصيل اللي كانت موجودة في نشرة الأسعار الخاصة بالمخيم، واللي مكتوب فيها إن أيام الأسبوع العادية الليلة بـ250 دينار.. وأيام الويك إند بـ350 دينار.. أيام العيد الوطني 500 دينار.. يعني أنا مستأجرة بـ350 دينار”.

وأضافت: “وبعدين إنتوا تيجوا تحاسبوني أنا ليش مستأجرة بهذا المبلغ حق أهلي؟ لا تسألوني إنتوا بهل أمور وكيف مستأجرة بهذا المبلغ عيب.. أنا كم مرة طلعت على الشاشة عمري حاسبتكم بشيء؟”.