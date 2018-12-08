وفاة الفنان السوري أكرم التلاوي عن عمر 63 عامًا

غيّب الموت مساء اليوم السبت، الفنان السوري أكرم التلاوي، عن عمر يناهز 63 عامًا، وذلك بعد إجرائه عملية القلب المفتوح.

ولد “التلاوي” في دمشق عام 1955، وتخرج في كلية التربية، قسم علم النفس في دمشق، وانضم إلى نقابة الفنانين السوريين عام 1985.

وشارك الراحل في العديد من المسلسلات السورية، وكان له دور هام في مسلسل “باب الحارة”، حيث أدى شخصية “أبو تيسير”.

كما قدم أعمالًا أخرى مثل: “عمر الخيام” عام 2002، و”عز الدين القسام” عام 1981، و”قمر بني هاشم” عام 2009، إضافة إلى “قلوب دافئة” و”أخوة التراب” و”تمر حنة” و”ليالي الصالحية” و”الخط الأحمر”، و”آخر أيام الحب” و”صدق وعده” و”زمن البرغوت” و”خان الدراويش” و”جنان نسوان”.