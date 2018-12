بالفيديو.. حشود ضخمة تستقبل شاروخان في مجمع كويتي

تجمع حشد كبير من الجماهير في مجمع “الكوت” التجاري في منطقة “الفحيحيل” الكويتية، مساء الجمعة، أثناء زيارة الممثل والمغني الهندي الشهير شاروخان للمجمع الضخم.

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو أظهرت الازدحام الجماهيري الواسع أثناء تواجد الفنان الذي يحظى بجماهيرية عالمية.

وظهر الفنان الشهير متفاعلًا مع جمهوره، الذي تسابق إلى التقاط الصور التذكارية معه.

وتسببت زيارة شاروخان بازدحام في الشوارع القريبة من المجمع مع تواجد أمني كثيف، إضافة إلى ازدحام منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الترحيب والإعجاب بالفنان البارز وما قدمه من أعمال.

وتوجه شاروخان، بالشكر لمجمع “الكوت” والشعب الكويتي، وذلك عبر حسابه الرسمي في “تويتر”.

Masha Allah. Thx Al Kout & Cinescape for getting me to meet such beautiful people. Ana Ahbak…I love you Kuwait. Ishqbaazi ho gayi Aap sab se. Let’s hear the song again… https://t.co/c3NANjdCJ7 pic.twitter.com/exj1iMTR3o

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) ٧ ديسمبر ٢٠١٨