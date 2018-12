الفنانة الكويتية حلا نوره تتراجع عن قرار الاعتزال

View this post on Instagram

#اليوم#الساعه العاشره مساءً على الهواء مباشره#تابعوني في #برنامج#كشف_حساب مع الاعلاميه الجميله #مي_العيدان #على #قناة_سكوب ????????♥️ @scope.tv @mayal3eidankwt وكل الشكر للي راح يهتمون في اطلالتي الليله بالبرنامج @zizi_fashion @jouryspa