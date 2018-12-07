الفنانة الكويتية حلا نوره تتراجع عن قرار الاعتزال

أعلنت الفنانة الكويتية حلا نوره تراجعها عن قرار الاعتزال، وذلك من خلال ردها على أكثر من متابعة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمجرد إعلانها عن ظهورها كضيفة في برنامج “كشف حساب” مع مواطنتها الإعلامية مي العيدان، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، انهالت عليها الأسئلة حول موقفها من الاعتزال، حيث علقت إحدى متابعاتها، قائلة: “هذه ما قالت تبي تعتزل؟”.

وردت الفنانة الكويتية سريعًا على المتابعة، قائلة: “لا حبي ما راح أعتزل وصحيح قلت لأن كنت أمر بضغط نفسي شديد والحين تراجعت عن قراري أنا إنسانة ناجحة وراح أكمل نجاحاتي”.

كما أجابت على سؤال آخر حول الموضوع نفسه معلقة: “لا مو معتزلة قاعدة على قلوبكم”.

يذكر أن الفنانة الكويتية حلا نوره، أعلنت اعتزالها الفن منذ شهر، موضحة أن هذا القرار لا رجعة فيه، لأنها تعبت من عواقب الشهرة.

وقالت حلا حينها: “أنا آسفة أعلن اعتزالي تعبت من الشهرة وعواقبها.. والاعتزال فيه راحة للنفس”.

وتابعت: “سألتزم الصمت وأشتري راحتي أحسن ليه جذي ابتعد عن السب والقذف وذنوب على الفاضي من ضوضاء السوشال ميديا وإزعاجها.. ونلتقي على خير”.