الفنانة السعودية حلا نورة تثير الجدل بتأييدها فستان رانيا يوسف (فيديو)

تعرَّضت الفنانة السعودية حلا نورة، لهجوم حاد بسبب تعليقها على فستان الفنانة المصرية رانيا يوسف الجريء، الذي ظهرت به في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وقالت نورة في فيديو بثَّته عبر صفحتها بتطبيق “سناب شات” إن الفستان “غير فاضح، وإنها حاولت فقط تقليد نجمات الغرب في المهرجانات”.

وأضافت “أن الكثير من نجمات الغرب يرتدين هذه الفساتين مثل: كيم كارداشيان وليدي غاغا وكايلي مينوغ وغيرهن”، موضحة “أن رانيا يوسف أرادت أن تكون أول عربية تظهر بهذا (اللوك)، واختيار الملابس بالنهاية حرية شخصية”.

وأكدت الممثلة السعودية أنه “لا يحق لأحد أن يحاسبها لأنها سيدة كبيرة في السن ولها حساباتها الخاصة وأرادت فقط أن تكون غير تقليدية في ملابسها”، مشيرة إلى أن “العرب يحبون الأجانب ولكن إذا قلدتهم فتاة عربية يسبونها”.

وتسبَّبت تصريحات حلا نورة في إثارة غضب مستخدمي “السوشيال ميديا” الذين شنّوا هجومًا حادًّا عليها، وانتقدوا رأيها واعتبروا أنها تدعم العري والإثارة.

وهاجمت إحدى الناشطات الممثلة السعودية، قائلة: “المرأة العربية مسلمة يا ذكية لا وجه للمقارنة بين المرأة المسلمة ومن لا دين لها ويا ليت تعدلين لسانك ودلعك الماصخ اللي ما له معنى تعيد وتزيد بكلام فاضي ما فيه ترابط”.

وسخرت ناشطة أخرى من تصريحات حلا نورة، قائلة: “لا ما شاء الله لبسها ساتر جدًا جدًا لعما شو هاد قال ما أشوف لبسها جريء”.

واعتذرت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن فستانها الجريء الذي ظهرت به في ختام مهرجان القاهرة في عدة تصريحات تلفزيونية، وأكدت أنها لم تكن تقصد إثارة غضب المجتمع المصري، وأن هناك مشكلة حدثت بـ”بطانة” الفستان أدّت إلى أن تظهر بهذا الشكل، إلى جانب تصويرها بشكل غير جيد من الخلف من جانب المصورين الصحفيين بالمهرجان.