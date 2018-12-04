شاهد.. فنان روسي يضرب صديقته على الهواء مباشرة لخيانتها

أثار نجم تلفزيون واقع روسي الجدل على الإنترنت بعد هجومه العنيف على صديقته على الهواء مباشرة بعد اعترافها له بأن رجلًا آخر عانقها.

هاجم أندري شابارين (34 عامًا) صديقته روزاليا رايسون البالغة من العمر 21 عامًا أثناء البث المباشر لبرنامج تلفزيون الواقع الروسي الشهير ” Dom 2″، والذي فيه يجب على المتسابقين بناء منزل أثناء محاولة العثور على شريك، ثم يتنافس كل ثنائي على المنزل نفسه.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يمكن رؤية أندري وهو ينهال عليها باللكمات في رأسها مرارًا وتكرارًا ويسحبها من شعرها بينما يحاول أحد الزملاء التدخل.

تم تصوير الواقعة بواسطة الكاميرات الخفية المثبتة في المنزل الخاص بالبرنامج والذي يقع في دولة “سيشل” في المحيط الهندي.

كانت الغيرة هي الشرارة التي أشعلت فتيل ذلك الهجوم العنيف، وذلك عندما اعترفت روزاليا بأن رجلًا آخر احتضنها؛ ما أثار غضب “أندري” وانهال عليها بالضرب ليعاقبها على ما اعتبره خيانة له.

وتبَعًا لتلك الواقعة، ذكرت التقارير أن المسؤولين قرروا طرد أندري من البرنامج بعد ذلك الهجوم، كما ذُكر أنه رغم ما تعرَّضت له روزاليا، إلا أنها سامحت شريكها، وهما الآن يحاولان إصلاح علاقتهما.