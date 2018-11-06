نوال الكويتية تكشف حقيقة انضمامها للجنة تحكيم “اراب آيدول”

كشفت الفنانة نوال الكويتية حقيقة ما تردد حول انضمامهما للجنة تحكيم الموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب “اراب آيدول”، موضحة أن الأمر ليس مؤكدًا حتى الآن.

وأوضحت النجمة الكويتية – في لقاء ببرنامج “ام بي سي تريندنج”- أنه تم التحدث معها بالفعل حول الانضمام للجنة التحكيم ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوات بعد بشكل رسمي.

وحول إمكانية انضمامها هذا الموسم لبرنامج “ذا فويس” بعد عدم اكتمال خطة انضمامها الموسم السابق، قالت إنه لم يتم التحدث معها بهذا الشأن، كما أن كل تركيزها بالوقت الحالي على الانتهاء من تسجيل ألبومها الجديد.

وعن علاقتها بالفنانة أحلام بعد مصالحتهما برمضان الماضي على الهواء، قالت إنها على تواصل دائم معها وعلاقتها بها جيدة للغاية حاليًا وتجمعهما الأخوة والزمالة، مؤكدة أنهما وعدا بعضهما على عدم تكرار مثل هذه الخلافات.