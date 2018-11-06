فاروق الفيشاوي يعتذر للعراق

قدّم الفنان المصري فاروق الفيشاوي، اليوم الثلاثاء، اعتذاره للعراق، عن الإساءة التي تعرّض لها وفد شبكة الإعلام العراقي الرسمية في مطار القاهرة.

وقالت شبكة الإعلام العراقي الرسمية، في بيان، إن “الفيشاوي أجرى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، برئيس شبكة الإعلام العراقي مجاهد أبو الهيل، عبّر خلاله عن أسفه واعتذاره عن الإساءة التي حصلت للوفد العراقي في مطار القاهرة”.

وقال الفيشاوي، وفق البيان:”أتمنى ألا تترك هذه الإساءة أثرًا سلبيًا في نفوس الشعب العراقي”.

وتقدم رئيس شبكة الإعلام العراقي مجاهد أبو الهيل بـ”شكره للفيشاوي على موقفه الكبير”، مؤكدًا “أهمية مواصلة العلاقات مع الفن المصري”.

فيما اعتبر الوفد العراقي المشارك في “مونديال” القاهرة للإعلام في مصر، أمس الاثنين، أنّ احتجازه من قِبل السلطات المصرية “كان مقصودًا، وله دوافع سياسية”.

يذكر أن وزارة الخارجية العراقية أعلنت، في وقت سابق، عن تقديم الجانب المصري اعتذارًا عمّا تعرّض له الوفد الإعلامي العراقي من مضايقات في مطار القاهرة الدولي.

وهدَّدت قضية احتجاز وفد إعلامي عراقي في مطار القاهرة على الرغم من حضوره بدعوة رسمية من اتحاد المنتجين العرب المنضوي تحت الجامعة العربية، العلاقات الفاترة بين البلدين.

وهدّد رئيس شبكة الإعلام العراقي، مجاهد أبو الهيل، بتعليق كافة مشاركات الشبكة في مونديال القاهرة، والفعاليات الإعلامية والفنية التي تقام على الأراضي المصرية، وإغلاق مكتبها الإعلامي في مصر إذا لم يتم الاعتذار للعراق، واحترام وفوده ومواطنيه.