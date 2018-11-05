العارضة السعودية “مودل روز” توجه رسالة للمتطفلين (فيديو)

أعربت الفاشينيستا السعودية مودل روز، عن انزعاجها الشديد من قيام بعض الأشخاص بالتطفل على غيرهم، مؤكدة أنه لابد أن يتم التعامل مع هذه النماذج بشكل حاسم وقاطع في الرد عليهم؛ لمنعهم من التدخل فيما لا يعنيهم.

وقالت مودل عبر مقطع فيديو لها على تطبيق “سناب شات”: “يعني صدق في ناس تدخل في أمور ما تعنيها بزيادة، مثل كام راتب زوجك، طب إنتي ليش تطلقتي، طب وإنتي إيش تسوين ويا زوجك في البيت.. عرفتوا في خصوصيات بزيادة يعني عيب عيب”.

وتابعت: “قسمًا بالله صديقاتي أمور كتير ما أعرفها عنهم لأني ما أسأل..خلاص البنت اللي تبي تقول من غير ما تسألين هي تقولك المعلومات، لكن اللي ما تبي تقول مارح تقول حتى لو سألتي”.

وأضافت: “فليش الواحد يعرض نفسه إنُّه الناس تشوفُه ملقوف (متطفل).. مرة في ناس ملقوفة بزيادة، وأعتقد الكل متعرض لهذا الموضوع مرة، ليش ما تزوجتي أو ليش ما حملتي أو ليش ما تخرجتي أو ليش تطلقتي”.

وعن طريقة تعاملها مع المتطفلين، قالت: “أتعامل معهم بلطف ولكن في نفس الوقت أوصل لهم الرد بمعنى ما يخصك فيستحون ويمشون.. يعني لما نقول لمتابعينا في السوشال ميديا شيء ما يخصكم.. تقولون أنتم اللي معرضين حياتكم للشهرة ولتدخل الناس في حياتكم.. فكل واحد ملقوف أنا بوصله رسالة ما يخصك”.