مصر.. القبض على الإعلامية منى عراقي وطاقم برنامجها بتهمة “خطف أطفال”

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الإعلامية منى عراقي، في اتهامات بخطف أطفال بغرض اختلاق وقائع لعرضها في برنامجها “المهمة” الذي يذاع على قناة “النهار”.

البداية جاءت، عندما قدَّمت ربة منزل بلاغًا إلى قسم شرطة الأزبكية تتهم فيه عراقي وفريق عملها بإغرائها بالمال نظير خطف أحد الأطفال وتسليمه لهم.

على الفور ألقت قوات الأمن القبض على منى عراقي و3 من فريق برنامجها، وجرى التحقيق معهم أمام نيابة الأزبكية، قبل أن يتم احتجازهم لاستكمال الإجراءات القانونية في التهم المنسوبة إليهم.

وقال أحمد حمزة محامي منى عراقي لـ”إرم نيوز” إن “موكلته وفريق العمل اعتقلوا خلال تصوير إحدى الحلقات التلفزيونية”، لافتًا إلى أنّ الاتهامات الموجهة إليهم “غير صحيحة” وتهدف للتشهير بالإعلامية التي تعمل على كشف “مافيا خطف الأطفال”، على حد قوله.

وأضاف أن المتهمين سيعرَضون على النيابة العامة مرة أخرى نهاية اليوم، بعد الاستماع لأقوال المدعية وعدد من الشهود، متوقعًا الإفراج عنهم مع استمرار القضية المنظورة.

وواقعة منى عراقي ليست الأولى في هذا الشأن، إذ جرى اتهام الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج “صبايا الخير”، في القضية التي عُرفت إعلاميًّا بـ”خطف الأطفال”، والتي وُجهت إليها تهم بـ”التحريض على الخطف، والاتجار بالبشر، وإذاعة ما يُكدِّر السلم والأمن في المجتمع”.

وباتت ظاهرة خطف الأطفال في مصر منتشرة بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة وطالت آلاف الأطفال، ومن أهم الدوافع وراءها هو الاتجار بالأعضاء البشرية، إذ تشير النتائج الصادرة عن خط نجدة الطفل في 2015 إلى أن هناك 412 حالة اختطاف سنويًّا أي بمعدل حالتين في اليوم.