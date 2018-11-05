رسالة انتحار تباع بـ 234 ألف يورو.. تعرّف إلى صاحبها (صور)

بيعت رسالة الانتحار التي كتبها الشاعر الفرنسي شارل بودلير (1821 – 1867) في شبابه ب 230 ألف يورو خلال المزاد العلني الذي نظمته دار المزادات “اوسينا” الأحد ، حيث حقق التنافس على حيازتها 3 أضعاف الثمن الذي كان مقدرًا لها، بين 60 و 80 ألف يورو، وأصبحت الآن في ملكية جامع تحف فرنسي.

ويعود تاريخ الرسالة إلى سنة 1845 ، عندما بعثها بودلير لعشيقته الممثلة ” جين دوفال”، ليخبرها بقراره الإقدام على الانتحار “، من ضمن ما جاء فيها :”عندما ستسلمكم الآنسة جين لومير (وهو اسمها الحقيقي) هذه الرسالة سأكون ميتًا أقتل نفسي لأنني لم أعد استطيع العيش، فتعبي لأنام وتعبي لاستيقظ أصبح أمرًا لا يطاق”، ثم صرح أنه يتنازل لها عن كل ما يملك.

الشاعر المعروف بديوانه الذي أثار الكثير من الجدل Fleurs du mal (أزهار الشر) كتب رسالة انتحاره وهو في 24، لكنه عاش بعدها 22 عامًا أخرى، لأن الطعنة التي وجهها لنفسه بالخنجر لم تكن قاتلة فكتب له عمر جديد، أبدع خلاله الكثير من روائع القصائد التي خلدت ذكره إلى اليوم.

وتضمن المزاد كتابات أخرى لبودلير، ورسائل تلقاها من أسماء معروفة كالكاتب فيكتور هوغو والرسام فيرديناند ديلاكروا، وقد بيعت هذه الأخيرة لمتحف “ديلاكروا” مقابل 7540 يورو حسب بلاغ لدار المزادات.