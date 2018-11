وفاة المخرج الفلسطيني الشاب مازن السعدي في الإمارات

View this post on Instagram

"انا لله وانا اليه راجعون" رحمة الله عليك يا مازن والله يصبر اهلك وأحبابك ويجعل مثواك الجنة. مازن السعدي ستبقى في الذاكرة دائما على حسن أخلاقك وتربيتك ومحبتك وإنسانيتك وحرفيتك وموهبتك العالية رحمة الله عليك.