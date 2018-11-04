وفاة المخرج الفلسطيني الشاب مازن السعدي في الإمارات

توفي المخرج الفلسطيني مازن السعدي، مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ 37 عامًا.

وتوفي السعدي في أبوظبي إئر عارض صحي مفاجئ لم تتكشف بعد تفاصيل أكثر بشأنه.

ومن أهم أعمال السعدي، مسلسل “أصعب قرار” في عام 2017، و”الطواريد” في 2016.

وشكل الطواريد عملا استثنائيا إذ كان أول مسلسل كوميدي بدوي.

ونعى الفنان السوري قصي خولي زميله مازن ناشرا صورة للراحل على حسابه في انستغرام، ومعلقا عليها: “رحمة الله عليك يا مازن والله يصبر أهلك وأحبابك ويجعل مثواك الجنة، مازن السعدي ستبقى في الذاكرة دائما على حسن أخلاقك وتربيتك ومحبتك وإنسانيتك وحرفيتك وموهبتك العالية رحمة الله عليك”.