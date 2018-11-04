شيرين عبدالوهاب حامل

اعتذرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، عن العديد من الحفلات الغنائية التي تفاوضت على إحيائها، خلال الفترة الماضية، وتعددت الأقاويل بشأن السبب وراء غيابها، فالبعض رجَّح أنها حامل من زوجها المطرب حسام حبيب، وآخرون رددوا أنها مصابة بالتهاب في الأحبال الصوتية.

وعلمت “إرم نيوز” من مصدر مقرب من الفنانة، أنها حامل بطفلها الثالث، وأنها اتفقت مع زوجها على خضوعها للراحة التامة من أجل الحفاظ على جنينها.

وأكد المصدر أن شيرين حامل بجنين ذكر؛ ما جعلها متحمسة بشكل أكبر للحصول على الراحة الكاملة من أجل الحفاظ عليه، إذ تريد أن تنجب طفلًا بجانب ابنتيها من الموزع الموسيقي محمد مصطفى.

واكتفت عبدالوهاب خلال هذه الفترة، بمتابعة ردود فعل جمهورها على ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان “نساي”، إذ أعربت عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور.