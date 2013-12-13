ملكة جمال مصر تنفي تصوير فيلم إباحي

نفت ملكة جمال مصر، سارة فاشا ما أشاعه الإخوان المسلمون عن وجود فيلم إباحي لها، مبدية تعجبها من محاولات الإخوان لتشويه صورتها في محاولة منهم لجذب انتباه الشعب نحوهم، وذلك استمراراً في تنفيذ أجنداتهم المعادية لمصر.

وكان شباب الإخوان شنوا هجوماً كبيراً على سارة من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموها بتصوير فيلم إباحي، علاوة على سخريتهم من شكلها وأنها لا تستحق لقب ملكة جمال مصر.

وفازت سارة، الأمريكية من أصول مصرية، بمسابقة لملكات الجمال أقيمت في لوس أنجلوس، لكنها لم تفز بملكة جمال مصر كما أكد رئيس الشركة المنظمة للمسابقة.

وأضافت فاشا أنها تقضي إجازتها حالياً في مدينة شرم الشيخ، وسوف تعود إلى القاهرة لاستكمال إجازتها الأسبوع المقبل.