جمهور ممثلة شهيرة يتبرع بتكاليف علاجها

تبرّع جمهور الممثلة الأمريكية دون ويلس، بتكاليف علاجها من كسور في ركبتيها أصابتها بعد تعرضها لحادث، حيث وصل المبلغ إلى أكثر من 20 ألف دولار، وفق ما جاء في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت الصحيفة في تقرير نشر الإثنين، إن “أصدقاء ويلس التي تبلغ من العمر 80 عامًا، دشّنوا في آب/أغسطس الماضي صفحةً عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يُشجعون فيها جمهورها للتبرع بتكاليف علاجها، من كسور في ركبتيها، أصابتها بعد تعرضها لحادث في وقت سابق من هذا العام، وكاد يهدد الحياة”

وشكرت الممثلة جمهورها لمساندتها في أزمتها، حيث كتبت في صفحتها على “فيسبوك”، “إنها لا تزال لا تفهم كيف حدث هذا معها، فقد اعتقدت أنها اتخذت جميع الخطوات المناسبة لتعيش حياتها باستقرار”.

وتابعت ويلس بقولها، “الآن أنا هنا بلا عائلة ولا زوج ولا أطفال ولا مال، وأشكر الله لأنه أعطاني الكثير من الأصدقاء والمعجبين الذين يدعموني، وأتطلع لرؤيتكم جميعًا قريبًا”.

وكانت ويلس قد أعلنت إفلاسها خلال الانهيار المصرفي في عام 2008 حيث خسرت آنذاك جميع مدخراتها.

ومن أشهر أدوارها شخصية ماري آن سامرز، في مسلسل جيليجان آيلاند الهزلي، والذي صدر في الولايات المتحدة، في عام 1964 إلى عام 1967.