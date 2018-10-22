حقيقة اختفاء الفنانة آمال ماهر قسرًا في مصر

أثار اختفاء الفنانة المصرية آمال ماهر، خلال الأيام الماضية، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعد غلق هاتفها وعدم تفاعلها على حساباتها الشخصية، حيث ادعى البعض أنه تم القبض عليها وآخرون روجوا لخطفها واختفائها قسرًا.

وفي تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، كشف الفنان المصري هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية حقيقة اختفاء آمال ماهر قسرًا، قائلًا: “هذا الكلام غير حقيقي وليس له أي أساس من الصحة”.

وأضاف هاني: “آمال في رحلة استجمام مع ابنها بعد فترة من الضغوط الحياتية والفنية، ولا يوجد ما يدعو للقلق عليها”، في الوقت الذي لم يوضح فيه نقيب الموسيقيين ما إذا كانت تقضي هذه الرحلة في مصر أم بالخارج.

ومن جانبه، أكد ملحن يتعاون مع آمال ماهر في عدة أعمال فنية لها أخيرًا – رافضًا ذكر اسمه- في تصريح لموقع “إرم نيوز” صحة تصريح هاني شاكر، مشيرًا إلى أنه تواصل معها بالفعل وأنها ليست مختفية قسرًا كما أشيع في الأيام الماضية.

وكان اختفاء آمال ماهر عن حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، سببًا في تأجيج هذه الإشاعات، حيث سجل آخر ظهور لها يوم الـ 16 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في حسابها في “فيسبوك”، مكتفية بكتابة “صباح الخير، صباح المحبة”.