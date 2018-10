تطورات محاكمة الفنانة السودانية منى مجدي بتهمة “اللبس الفاضح”

View this post on Instagram

@eremnews . . ألقت الأجهزة الأمنية في السودان، القبض على المطربة منى مجدي، بسبب ما قالت إنه ظهور بملابس فاضحة أثناء إحيائها حفلًا خيريًا، ظهرت فيه بسروال ضيق.