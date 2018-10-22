تطورات محاكمة الفنانة السودانية منى مجدي بتهمة “اللبس الفاضح”

أدّى إيقاف الفنانة السودانية منى مجدي بعد فتح بلاغ ضدها بدعوى “اللبس الفاضح” إلى إحداث بلبلة أمام المحكمة، أمس الأحد، بعد تدافع جمهور متضامن مع قضيتها.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تم إرجاء محاكمة “مجدي” لأجل غير مسمى، في إشارة على ما يبدو إلى إغلاق ملف القضية خاصة وأن الفنانة مطلقة السراح.

وتمَّت إحالة الفنانة السودانية أمس الأحد للمحكمة، وذلك بعد إيقافها الخميس الماضي قبل أن يفرج عنها بالضمان.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على منى بسبب ما قالت إنه ظهور بملابس فاضحة أثناء إحيائها حفلًا خيريًّا، ظهرت فيه بسروال ضيق وبلوزة بيضاء بأكمام طويلة.

وبحسب ما جاء في الإعلام المحلي أنه “بعد انتشار صورة الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ألقي القبض عليها، وفُتح محضر ضدها لمخالفتها القانون الخاص بالملابس الفاضحة”.