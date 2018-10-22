أنباء عن عودة حليمة بولند لزوجها الأول والد ابنتيها

نشر الصحافي نايف الشمري عبر حسابه في موقع التواصل “تويتر” عن مصدر، معلومات أولية عن عودة الإعلامية الكويتية حليمة بولند لزوجها الأول عبدالسلام الخبيزي.

فيما نفى مصدر آخر بمواقع التواصل هذه الأنباء ناقلًا عن بولند قولها “إنما هناك نية عودة ولم الشمل قريبًا بعد انقضاء العدة”.

وكتب الصحافي “الشمري” أن حليمة بولند عادت لزوجها الأول ووالد ابنتيها “ماريا” و”كاميليا” عبدالسلام الخبيزي، مباركًا لـ”بولند” هذه الخطوة.

ومن غير الواضح إن كانت بالفعل حليمة قد عادت لزوجها “الخبيزي” أم لا، خاصة وأن الإعلامية الكويتية لم تؤكد أو تنفي عبر حساباتها الرسمية هذا الخبر.

وسبق أن أعلن الصحافي نايف طلاق حليمة من زوجها عبدالسلام قبل نحو عامين، إذ كان نشر تغريدة عبر حسابه في “تويتر” آنذاك، ألمح بها إلى انفصالهما.

وكانت حليمة بولند انفصلت عن زوجها عبدالسلام الخبيزي بعد واقعة تحرش تعرضت لها في العاصمة لندن عام 2016.