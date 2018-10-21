محامي نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز يعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية 2020

أعلن المحامي مايكل أفيناتي أنه سيصبح المرشح الديمقراطي التالي للرئاسة الأمريكية ضد دونالد ترامب.

وقدم أفيناتي سلسلة من التصريحات في بوليتيكون يوم السبت وأصدر صيحات قتالية نيابة عن الديمقراطيين، وحث الحزب على خوض “حملة وحشية” ضد ترامب في عام 2020.

وأعرب أفيناتي (47 عامًا) عن شكوكه في أن أي مرشح ديمقراطي كبير حالي يمكن أن ينجح في هزيمة ترامب في الانتخابات في غضون عامين.

وتباهى بأن مهاراته الفريدة، مصدر قوة لهزيمة ترامب و”تهديد” للجمهوريين، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأصر أفيناتي على أنه لن يترشح سوى أمام ترامب أو بنس لصالح البيت الأبيض وليس أي مرشحين آخرين، كما أعلن أيضًا أنه يفكر في منصب “نائب الرئيس” حال عدم ترشحه للرئاسة.

وقال: “إذا أعلن دونالد ترامب الليلة أو غدًا أو أي يوم آخر أنه لن يترشح عام 2020 ، فإن رغبتي في الترشح ستنخفض بنسبة 50 في المائة”.

وأضاف أنه إذا أعلن مايك بنس أنه لن يترشح، فإنه لن يسعى إلى المنصب.

وعندما سئل مباشرة إذا كان لديه خطط للترشح للرئاسة، قال أفيناتي إنه يعمل على حملة “الخروج إلى التصويت” للانتخابات النصفية، لكنه تلقى الدعم نفسه.

يُذكر أن أفيناتي كان يمثل نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في الدعوى التي حركتها ضد ترامب ومحاميه السابق مايكل كوهين.

وادعت دانيلز أنها كانت على علاقة مع ترامب، وأنه دفع لها أموالًا مقابل عدم فضحه قبل الانتخابات.