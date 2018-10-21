لهذا السبب.. ميغن ماركل تختصر جولتها مع الأمير هاري في المحيط الهادئ‎

المصدر: ا ف ب

أعلن قصر كنسينغتون اليوم الأحد، أن ميغن ماركل زوجة الأمير هاري ستقلص نشاطاتها خلال الجولة التي يقوم بها الزوجان في المحيط الهادئ قبل انتقالهما إلى فيجي وتونغا ونيوزيلندا.

وقد كان للزوجين الملكيين جدول مواعيد حافل بالأنشطة منذ وصولهما إلى أستراليا الاثنين، إذ زارا سيدني وملبورن ومنطقة دوبو فضلا عن افتتاح دورة ألعاب “إنفكتوس” التي يشارك فيها جنود جرحى ومعوقو حرب.

وجاء في بيان قصر كنسينغتون “بعد جدول أعمال حافل، تقرر اختصار أنشطة الدوقة قليلًا لليومين المقبلين قبل إكمال باقي الجولة على مدى عشرة أيام”.

وقد تأخر حفل إطلاق دورة الألعاب في دار الأوبرا في سيدني مساء السبت بسبب عاصفة قوية، فيما لم ترافق دوقة ساسكس زوجها هاري الأحد في حفل تقديم ميداليات في ركوب الدراجات.

وخلال هذا الحدث، سأل أحد الحاضرين الأمير هاري عن مكان وجود زوجته، فأجاب “هي تستريح في المنزل”، على ما نقلت قناة “إيه بي سي” الأسترالية. وأضاف “هذه ضريبة الحمل”.

وانضمت ميغن إلى زوجها للمشاركة في مأدبة الغداء مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، قبل مشاهدة سباق للقوارب الشراعية في ميناء سيدني.

ويتوجَّه الزوجان الأحد إلى جزيرة فريزر في ولاية كوينزلاند، غير أن الدوقة لن تشارك في أي أنشطة رسمية في هذه الجزيرة، إذ أشار قصر كنسينغتون إلى أن “الدوق سيحضر الأنشطة المقرَّرة مسبقًا في جزيرة فريزر بحسب الجدول المحدد”.

وتنتهي جولة الأمير هاري وزوجته ميغن في نيوزيلندا في الـ 31 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.