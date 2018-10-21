هنا شيحة وأحمد فلوكس يعلنان زواجهما رسميًا (صور)

أعلن النجمان المصريان أحمد فلوكس وهنا شيحة زواجهما رسميًا رغم نفي الأول من قبل علاقتهما كليًا، وحذف هنا مؤخرًا كافة الصور التي تجمعهما، ما أعطى إيحاء لجمهورهما أن شائعات ارتباطهما انتهت تمامًا.

ونشرت هنا – عبر صفحتها بموقع “إنستغرام”- صورة لها مع أحمد فلوكس خلال وضعها لخاتم الزواج في يده اليسرى، وعلقت عليها قائلة :”حبيبي ربنا يخليك ليا بحبك لآخر العمر”.

كما نشر أحمد فلوكس صورتين عبر “إنستغرام” أحدهما تجمعه مع هنا شيحا فقط، والأخرى مع شقيقاتها وأسرتها خلال الاحتفال العائلي بالزواج.

وحرصت شقيقات هنا شيحة “حلا ومايا ورشا” على تهنئتها بالزواج عبر صفحاتهن بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ قالت حلا: “مبروك كتب الكتاب هنونة قمري وأحمد الجميل بالتوفيق دايمًا يا رب وتكونوا أسعد الناس”.

وأضافت رشا شيحة: “مبروك لأحدث زوجين أتمنى لكما حياة سعيدة مليئة بالحب”، وعلقت مايا شيحة: “مبروك حبيبة قلبي هنونة وعضو عائلتنا الجديد أحمد فلوكس”.

وأثارت الفنانة هنا شيحة العديد من التساؤلات وزادت من حيرة جمهورها بعد حذفها لصورتها مع مواطنها الفنان أحمد فلوكس التي قامت بنشرها عبر صفحتها بموقع “إنستغرام” منذ أكثر من أسبوع وأثارت ضجة كبيرة.

كما نفى الفنان أحمد فلوكس بشكل قاطع خبر زواجهما الذي نشر بإحدى الصحف المصرية، بل ووصفه بـ”العبث والانحدار الإعلامي”، مطالبًا بمحاكمة الصحفي الذي نشر مثل هذه الأنباء.