تامر حسني يكشف عن التقرير النهائي لحالته الصحية

كشف الفنان المصري تامر حسني عن التقرير النهائي لحالته المرضية بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة منذ 10 أيام والتي نقل إلى المستشفى على أثرها، موضحًا أنه تعافي تمامًا بفضل الله.

وأوضح تامر – عبر صفحته بموقع “فيس بوك”- أن ما يحتاجه هو تمارين صوتية بسيطة، وجلسات لتفتيح الشعب الهوائية، وتهيئة الصوت تدريجيًا للعودة لحالته الطبيعية.

وتقدم تامر حسني بجزيل الشكر للفريق الطبي الذي أشرف على علاجه طوال الفترة الماضية، مشددًا على أنه تعافى بفضل رعايتهم الفائقة ونصائحهم.

وكان الفنان الملقب بـ”نجم الجيل” فاجأ جمهوره عبر صفحته بموقع “فيس بوك” في الحادي عشر من أكتوبر الماضي بإعلان إصابته بوعكة صحية مفاجئة بعد تصويره حلقة من برنامج “صاحبة السعادة”، وأنه قد يضطر لإجراء جراحة عاجلة في أحباله الصوتية ما أثار قلق وخوف جمهوره.